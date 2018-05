Eerste slachtoffer is bekend: "Hulpagente Lucile was een topcollega" Ken Standaert

29 mei 2018

15u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Het eerste geïdentificeerde slachtoffer van Benjamin Herman is hulpagente Lucile Garcia, een vijftiger uit de streek van Verviers. “Een fantastische vrouw”, klinkt het bij haar collega’s die enorm aangeslagen zijn door het plotse verlies. “Zij heeft dit absoluut niet verdiend."

"Een maand geleden stapte ze nog maar in het huwelijksbootje met haar partner, ook een collega van ons", zeggen de collega's. "Zij vormden al 14 jaar een koppel en ze waren net grootouders geworden, iets waar ze ontzettend fier op waren.”

De familie van Garcia - die voor ze in Luik aan de slag ging agente was in de Brusselse politiezone Marlow - kreeg tien jaar geleden al een zware slag te verwerken toen haar zoon Axel op 21-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeval. “Iedereen is met zijn gedachten bij haar partner en we zullen er alles aan doen om hem te ondersteunen”, klinkt het.