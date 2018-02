Eerste schaatsers wagen zich op het ijs in Brugge MMB

27 februari 2018

12u54

Bron: Eigen berichtgeving 16 Het aanhoudende vriesweer heeft in Brugge voor het eerste schaatsplezier gezorgd: twee vrienden uit deelgemeente Assebroek trokken deze ochtend op pad en vonden in de Assebroekse Meersen de ideale schaatspiste.

Met een boormachine en camera in de hand trok het duo het gladde ijs op. “Het ijs is op de meeste plaatsen 2,5 centimeter dik. Als er een grote groep komt, zitten we met een probleem”, lachten ze.

Mattijs en Mathias trokken deze ochtend al vroeg op pad om een geschikte schaatsplek te vinden. “We hielden het weerbericht de afgelopen dagen nauwlettend in de gaten. Er is nog net iets te veel wind om goed te zijn. Maar oké: het lukt ons nu al om te schaatsen. Dit is zalig”, zeggen ze in koor.

Gevaarlijk

Morgenmiddag worden op de Assebroekse Meersen heel wat schoolgaande kinderen verwacht die het natuurijs komen verkennen. Een gevaarlijke situatie loert daarbij om de hoek, aangezien het ijs op de meeste plaatsen nog niet dik genoeg is. Dat weerhield de twee vrienden er alvast niet van om met volle teugen te genieten. Het water in de Assebroekse Meersen is zo'n 20 centimeter diep.

Op de Damse Vaart is schaatsen helemaal niet aan de orde. Probleem is de strakke wind die het water in beweging houdt. Ook op de Brugse reien is dat zo. Op geen van beide locaties was gisteren een spoor van ijs te zien.

De stadsbesturen en provincie houden de situatie op alle plaatsen nauwlettend in het oog. Er wordt gevraagd de opgelegde regels te respecteren.

