Eerste schaatsers op Kalmthoutse Heide, maar dat mag officieel nog niet

28 februari 2018

15u25

Op de Kalmthoutse Heide zijn de eerste schaatsers gesignaleerd na het vriesweer van de voorbije nachten. Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) stelt dat er nog geen expliciete algemene toelating is omdat het ijs op de meeste plaatsen nog iets te dun is. Ingrijpen doet hij of het Agentschap Natuur en Bos echter niet. "Het gaat om mensen uit de buurt die het terrein kennen", zegt Jacobs. "Zij kiezen er enkele ondiepe plekken uit waar ze weinig risico lopen. Toezicht houden op zo'n uitgestrekt domein is bovendien onbegonnen werk."

Het ijs op de vennen van de Putse Moer, die gedeeltelijk tot de Kalmthoutse Heide behoren, is volgens de laatste metingen nog maar 5 centimeter dik, terwijl er eigenlijk 8 centimeter nodig is om tot veilig schaatsen te kunnen overgaan. "We gaan het dus zeker niet promoten, want het is niet de bedoeling dat grote groepen zich op het ijs wagen", zegt Jacobs. "Mogelijk wordt het ijs de komende nachten wel dik genoeg, maar dit weekend wordt het jammer genoeg al opnieuw warmer."