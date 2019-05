Eerste resultaten sterken Van Langenhove : “Mensen zijn het beu dat alles boven hun hoofd wordt beslist” SVM TTR

"De eerste resultaten zien er zeer goed uit, maar zijn nog zeer voorbarig." Dat zegt Dries Van Langenhove, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant, in een eerste reactie bij VTM.

"Hopelijk kunnen we vanavond een feestje bouwen", zegt Van Langenhove desalniettemin. "Ik denk dat de mensen het beu zijn dat alles boven hun hoofd wordt beslist in de Wetstraat, zonder rekening te houden met wat het volk wil. Dat wil minder massamigratie, een kleinere staatsschuld en dat er effectief iets wordt gedaan aan de onveiligheid en de onrechtvaardigheid bij Justitie.”

"De afgelopen regering heeft voor een links beleid gezorgd en niet gedaan wat de Vlaming heeft gevraagd. Daar wordt zij nu voor afgestraft", zegt de Vlaams Belanger die voorzichtig reageerde op de eerste resultaten.

Focus

“Heel wat jonge mensen kunnen zich identificeren met mijn standpunten en voorstellen”, aldus Van Langenhove. “Ik heb me daar dan ook op gefocust. De jongere doelgroep informeert zich via verschillende kanalen. Bij jonge mensen zie je bijvoorbeeld dat ze naar VRT en VTM kijken, maar ook op sociale media opiniemakers en subjectieve media gaan volgen. Ze zijn vaak kritischer dan oudere mensen”, klinkt het. “Ik heb ook oog gehad voor mensen die niet actief zijn op sociale media. Hiervoor ging ik onder andere naar rusthuizen en markten”.

Volgens Van Langenhove heeft hij zijn bekendheid “zelf opgebouwd via sociale media”. “De pers heeft daarop ingespeeld op een zeer negatieve manier. Maar door mijn doorzettingsvermogen sta ik hier vandaag nog. Veel minder dankzij die reportage, maar eerder ondanks.”

Cordon sanitaire

Voorts sluit Van Langenhove zich naar eigen zeggen aan bij de uitspraak van Rik Torfs, die het cordon sanitaire “fout” noemde. “Mensen die stemmen op het Vlaams Belang moeten we ook een stem geven. We hebben dat in het verleden niet gedaan. Dat heeft tot meer problemen geleid. Tijd dus om naar alle Vlamingen te luisteren. Het cordon sanitaire moet doorbroken worden.”

Over zijn onafhankelijkheid is de lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant duidelijk. “Ik stel mijn onafhankelijkheid nogal op prijs. En dat doen ze bij Vlaams Belang ook”, klinkt het.

Tot slot zegt Van Langenhove dat hij “het establishment bestrijdt”. “Theo Francken, net zoals De Block, Geens en Tobback, maken deel uit van hetzelfde establishment. Ik heb vurig gevochten. Daar zullen we vanavond de resultaten van zien. Vlaams Belang is nooit deel geweest van dat establishment en de particratie”.