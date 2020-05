Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko geland, vier andere staan nog op de planning SVM

02 mei 2020

13u49

Bron: Belga 11 Gisteren is vanuit Marokko een eerste repatriëringsvlucht met 264 Belgen aan boord geland. Een tweede toestel vertrekt vanmiddag vanuit Casablanca en wordt vanavond op Brussels Airport verwacht. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) gezegd. In de loop van volgende week staan ook nog drie andere vluchten gepland.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat de repatriëring van onze landgenoten in verschillende fasen gebeurt, heeft onder andere te maken met het feit dat andere luchthavens gesloten zijn, preciseert Buitenlandse Zaken. Er werden speciaal bussen ingelegd om de Belgen van zowat overal in Marokko naar Casablanca te brengen.

De Belgische ambassade in Rabat werd gecontacteerd door ongeveer 4.500 mensen die terug naar België wilden, onder hen ook 3.400 Belgen. Om aan boord van een repatriëringsvlucht te kunnen plaatsnemen, moeten ze kunnen bewijzen dat ze officieel in België wonen en aan enkele bijkomende criteria beantwoorden. Zo moeten ze met een medische of sociale noodsituatie kampen die hun terugkeer naar ons land noodzakelijk maakt.

Zo'n 1.500 Belgen konden aantonen dat ze effectief aan alle voorwaarden voldoen. Hun gegevens werden ter goedkeuring aan de Marokkaanse autoriteiten bezorgd.

Lees ook: Vier gezinnen maken ‘coronarekening’ voor april: van net niet kopje-onder gaan, tot eenzaam extra sparen (+)