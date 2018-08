Eerste politie-Tesla in ons land is een feit Rob Van herck & Gunter Van Stappen

31 augustus 2018

12u08

Bron: VTM Nieuws 0 De politie van Zaventem is het eerste korps in ons land dat een Tesla in haar wagenpark heeft. De zone zet al wel langer in op groene wagens, maar gaat nu nog een stapje verder. Een volledige elektrische wage, maar wel met 500 pk in de motor. VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes mocht al eens meerijden.

De Tesla Model S is een volledig elektrische wagen, maar hij haalt vlotjes 250 kilometer per uur. De politie-Tesla wordt voor interventies ingezet en is ook volledig omgebouwd met zwaallicht en de typisch blauwe strepen.

Maar de grootste troef is het vermogen: 500 pk. De Tesla trekt daardoor razendsnel op: van 0 tot 100 kilometer in 4 à 5 seconden. De nieuwe politiewagen vraagt een andere rijstijl, daarom zullen de agenten die er mee rijden naar de rijschool moeten.