Eerste poging tot verzoening INFORMATEURS KRIJGEN OP DE VALREEP PS EN N-VA ROND DE TAFEL Fleur Mees

20 januari 2020

00u00 5 Op de valreep hebben de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) de PS en de N-VA aan één tafel gekregen. Een eerste poging tot verzoening. Maar ook noodzakelijk, want paars-groen zonder CD&V is dit weekend mathematisch onmogelijk geworden. Vandaag trekt het informateursduo naar de koning met een tussentijds verslag.

"We hebben N-VA nog niet gesproken", zei Paul Magnette (PS) gistermiddag nog op de nieuwjaarsreceptie van zusterpartij sp.a. Maar een aantal uur later werd er dan toch in het geheim een ontmoeting georganiseerd tussen vertegenwoordigers van PS en N-VA. Een kleine overwinning voor informateurs Coens (CD&V) en Bouchez (MR), die vanmiddag niet met lege handen naar de koning moeten trekken. Maar kan dit gesprek ook een einde maken aan de slopende formatie? De afgelopen maanden hebben N-VA en PS al meer dan 15 keer samengezeten. En toen kwam er ook niks uit de bus.

Glijmiddel

Maar toch. "We gaan met iedereen praten", zei Magnette vorige week nog. En ook N-VA schreeuwt van de daken dat ze federaal wil meeregeren. Dit weekend riep Theo Francken op om werk te maken van een regering mét PS. "Een paars-groene regering zie ik helemaal niet zitten. Een regering dus met N-VA én socialisten, met de klemtoon op een sociaal beleid, een strenger asiel- en migratiebeleid en een staatshervorming." Die nadruk op 'een sociaal beleid': reikt N-VA daarmee opnieuw de hand naar de socialisten? "Dan zullen ze moeten toegeven dat het sociale beleid van de vorige regering niet goed was", zei Paul Magnette gisteren aan 'VTM Nieuws'.

Bij sp.a-voorzitter Conner Rousseau klonk het wat milder: "We zijn blij dat het sociale verhaal ook voor hen belangrijk is. Er zijn geen veto's tegen andere partijen, maar onze voorkeur gaat nog steeds naar een centrumlinkse regering." Geen afkeer dus, van een regering met N-VA. Want ook Rousseau stak gisteren een hand uit naar de Vlaams-nationalisten, door te hameren op het belang van veiligheid. Een thema dat de laatste jaren geclaimd werd door N-VA, maar waar Rousseau nu ook een linkse saus over wil gieten. De Vlaamse socialisten kunnen daarom ook het "glijmiddel" zijn tussen de PS en de partij van De Wever. Sp.a heeft daarbij niets te verliezen. Door haar lot te verbinden aan de PS, die noodzakelijk is in elke regering, zijn de Vlaamse socialisten dan ook quasi zeker van een plaatsje in een nieuwe federale regering - mét of zonder N-VA.

Eén zitje te weinig

En er was nog een verrassing dit weekend: PS koos er voor om Kamerlid en stemmenkanon Emir Kir uit de partij te schoppen, nadat hij een onderhoud had met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters. Dat heeft gevolgen voor de formatie: een coalitie met socialisten, groenen en liberalen heeft nu één zitje te weinig om een meerderheid te vormen. De doodsteek voor paars-groen zonder CD&V. Een regering met PS én N-VA is nu mathematisch aantrekkelijker geworden. De ogen zijn dan ook gericht op CD&V: enkel met haar steun kan er nog een centrumlinkse, paars-groen-oranje regering gevormd worden. Maar de christendemocraten bleven zich tot nu toe vastklampen aan N-VA. En nu paars-groen zonder haar steun een onrealistische piste wordt, zal CD&V waarschijnlijk nog meer aanschurken bij N-VA om een paars-gele regering op de been te brengen.

Beter alternatief

Maar de vraag blijft of de gedachten bij de PS gerijpt zijn om een regering met N-VA te vormen. Tot nu toe bleven de Franstalige socialisten tegengas geven, omdat ze met paars-groen een 'beter' alternatief voor ogen hadden. Maar zolang CD&V niet met socialisten, groenen en liberalen in zee wil gaan, lijkt die piste voorlopig in de koelkast te zitten. Betekent dit dat PS zich toch zal moeten verzoenen met N-VA? De partij van Magnette lijkt liever eerst andere alternatieven af te tasten, voor ze voluit voor paars-geel gaat. Met een voorlopige regering bijvoorbeeld, klonk het gisteren nog bij monde van Magnette. "Als we geen oplossing vinden, kunnen we een regering vormen voor zes maanden of een jaar, om de dringende noden aan te pakken." Hoe die regering er dan moet uitzien, volgens de PS-voorzitter? Eén met socialisten, groenen, liberalen en CD&V. Zijn droomcoalitie dus, zónder N-VA.