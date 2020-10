Exclusief voor abonnees

Eerste peiling: vertrouwen in De Croo groter dan in zijn regering

Sven Ponsaerts

01 oktober 2020

19u20

We zijn blij dat er na 494 dagen eindelijk een regering is, maar ons vertrouwen is groter in de persoon van Alexander De Croo (Open Vld) dan in zijn regering. Dat blijkt uit een Sprint-peiling vandaag uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL bij een representatieve groep van 1.407 Belgen van 18 jaar en ouder.