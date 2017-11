Eerste pand in Gent ontruimd sinds nieuwe kraakwet ep

12u00

Bron: Belga 4 James Arthur Het kraakpand aan de Hundelgemsesteenweg. Het pand in de Gentse deelgemeente Ledeberg dat begin november door Roma gekraakt werd, is vorige nacht ontruimd door de politie. Het gaat om de eerste ontruiming sinds de nieuwe, strengere kraakwet in werking is getreden.

De eigenaars van het onbewoonde pand aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg waren op 16 november naar de politie gestapt. De afdeling Gent van het parket Oost-Vlaanderen onderzocht het dossier en kondigde aan de wet strikt te zullen toepassen. De nieuwe wet voorziet voortaan ook de strafbaarstelling van het kraken van onbewoonde panden.

Sinds de invoering van de nieuwe wet werden bij het parket van Oost-Vlaanderen vijf dossiers aangemeld

Niet in hoger beroep

Het verhoor van de krakers in Ledeberg vond vorige week maandag plaats en daarna werd een bevel tot ontruiming aangeplakt. De krakers beschikten over een termijn van 8 dagen om het pand te verlaten, die afliep om middernacht in de nacht van gisteren op vandaag. Ze konden ook hoger beroep aantekenen bij de vrederechter, maar dat hebben ze niet gedaan.

Rustig verlopen

De ontruiming kon zonder incidenten afgehandeld worden, stelt het parket. "De krakers hadden tot afgelopen middernacht de tijd om het pand te verlaten. Zij hebben tegen dit bevel geen hoger beroep aangetekend, waardoor het parket vandaag opdracht heeft gegeven aan de politie om tot ontruiming over te gaan. Bij aankomst van de politie deze ochtend waren de laatste krakers het pand aan het verlaten."

Vijf dossiers

Sinds de invoering van de nieuwe wet werden bij het parket van Oost-Vlaanderen vijf dossiers aangemeld. Eén aangifte ging om een onrechtmatige bezetting van een bewoond pand in Gent, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. "Verdachten en huurder kennen elkaar, maar de verdachten hadden van de afwezigheid van de huurder gebruik gemaakt om zonder zijn toestemming in het pand te gaan wonen en weigerden op vraag van de huurder en eigenaar het pand te verlaten." De twee verdachten, een 48-jarige vrouw en haar 19-jarige zoon, werden opgepakt en uit het pand gezet. Ze werden onmiddellijk gedagvaard om te verschijnen voor de correctionele rechtbank in Gent op 14 december.