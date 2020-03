Eerste ooievaarseieren gespot in Planckendael JG

26 maart 2020

14u35

Bron: Belga 0 De dieren in Zoo Planckendael trekken zich niet veel aan van de coronacrisis. De eerste ooievaarskoppels hebben eieren gelegd, tegen het einde van de paasvakantie worden de eerste kuikens verwacht. Planckendael telt momenteel 71 nesten, in 47 daarvan zitten zitten ooievaars al te broeden op eieren.

De ooievaarskolonie is heel trouw aan Planckendael. Dit jaar zijn liefst 71 nesten bewoond, vijf meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn er ook nog 25 ‘single’ vogels die mogelijk nog wachten op een partner alvorens zich te nestelen. Planckendael verwacht nog een tiental vogels uit het zuiden.

Inmiddels hebben de eerste koppels ook al werk gemaakt van een nageslacht. "Er zijn 47 nesten waarin nu al eieren liggen", zegt Frédéric Verstappen, coördinator dierenzorg. "We weten niet exact hoeveel eieren dat zijn, want we laten de vogels met rust, maar gemiddeld heeft elk nest drie à vier eieren, maximaal vijf maar dat is uitzonderlijk.”

De verzorgers merken of een nest eieren bevat, omdat het vrouwtje dan blijft zitten.

Per vier eieren zullen zo'n 2,2 uitgroeien tot kuiken. De eerste jongen worden tegen het einde van de paasvakantie verwacht. Het ringen van de dieren gebeurt in mei, uitvliegen doen ze pas tegen de zomer. Maar niet al deze jongen halen het uiteindelijk. "Een groot verliesmoment is wanneer ze moeten uitvliegen", zegt Verstappen. "Veel kuikens proberen dat te vroeg en storten te pletter."

De ooievaarskolonie in Planckendael is de grootste in ons land en groeit nog elk jaar aan. "Dit jaar zijn 17 jonge vogels voor het eerst teruggekeerd die hier in 2018 zijn geboren", zegt Verstappen. "De sluiting van het park is vooral jammer voor de bezoekers, maar houdt de vogels niet tegen om langs te komen.”