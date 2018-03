Eerste natuurbegraafplaats van ons land geopend ADN

22 maart 2018

20u30

Bron: Belga 0 In Zoersel is vandaag de eerste natuurbegraafplaats van ons land gepresenteerd. Het gaat om een "herdenkingsbos" waar het binnenkort toegelaten zal zijn om assen te verstrooien of te begraven in een afbreekbare urne.

Het is de bedoeling om de omgeving zo weinig mogelijk te verstoren, dus gedenkstenen of andere natuurbelastende manieren om de laatste rustplaats van de overledene af te bakenen of aan te duiden zijn uit den boze.

In verschillende andere Europese landen zijn natuurbegraafplaatsen al langer mogelijk, maar in België moest de regelgeving nog worden aangepast. Voor Vlaanderen deed minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) dat eind 2016. Gemeenten kunnen nu delen van het openbaar domein aanduiden als plaats waar as kan worden uitgestrooid, of waar de asurne kan worden bewaard of begraven in een biologisch afbreekbare urne. Dat mag andere bestemmingen van dat stuk openbaar domein echter niet in de weg staan.

Het idee achter natuurbegraafplaatsen is dat nabestaanden in alle rust hun overledenen kunnen herdenken in een natuurlijke omgeving. Een gedenksteen plaatsen mag dan wel niet, een stekje van een boom in de urne stoppen wél.

Minister Schauvliege kwam vandaag zelf mee de symbolische eerste boom planten in Zoersel in de provincie Antwerpen.

Eerste natuurbegraafplaats met nieuw wettelijk kader. Met dank aan @KatrienSchryver en @natuurenbos . #Zoersel pic.twitter.com/qCVT8FD1wY Joke Schauvliege(@ JokeSchauvliege) link