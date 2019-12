Eerste ministerieel bezoek in twee jaar tijd: Philippe Goffin (MR) bezoekt Congo volgende maand AW

26 december 2019

12u42

Bron: VRTNWS 0 De relatie tussen België en Congo lijkt terug op een goed spoor te zitten. Dat wordt beklonken met een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR). Hij zal Kinshasa van 9 tot 11 januari een officieel bezoek brengen. Dat werd bevestigd aan VRTNWS.

Philippe Goffin zal tijdens zijn verblijf in Congo onder meer het consulaat-generaal in Lubumbashi heropenen. Dat werd in februari 2018 gesloten door Kabila uit misnoegen over enkele Belgische opmerkingen.

Politieke strubbelingen

De laatste keer dat een Belgische minister een officieel bezoek bracht aan Congo dateert van 2017. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken en eveneens een partijgenoot van Goffin, Didier Reynders, bezocht Kinshasa toen de relatie tussen België en Congo onder druk stond door politieke strubbelingen.

Na kritiek vanuit België op het beleid van Joseph Kabila, de voormalige president, werden diplomatieke posten gesloten, mocht Brussels Airlines minder op Kinshasa vliegen en werd de militaire samenwerking stopgezet. Maar nadat Joseph Kabila opstapte en Félix Tshisekedi aan de macht kwam, zijn de Belgisch-Congolese relaties voorzichtig terug op het spoor gezet. Brussels Airlines mag opnieuw dagelijks vliegen op de voor haar belangrijke bestemming Kinshasa.

Tshisekedi bracht overigens al een bezoek aan België afgelopen september. Hij ondertekende toen een samenwerkingsovereenkomst met de Antwerpse diamantsector.