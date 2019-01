Eerste Lotto-miljonair van het jaar is bekend: Brusselse arts wint 7,5 miljoen euro kg

07 januari 2019

15u32

Bron: Nationale Loterij 2 Een man uit het Brusselse heeft het nieuwe jaar alvast goed ingezet: hij won op 2 januari de Lotto-Jackpot van 7,5 miljoen euro. Bovendien is hij is al niet meer de enige winnaar van 2019. Ook op 5 januari werd een “Lotto-miljonair” geregistreerd. Dat maakte de Nationale Loterij bekend.

De eerste Lotto-miljonair van het jaar is een Franstalige arts tussen 45 en 54 jaar, meldt de Nationale Loterij. Hij speelde al bijna 25 jaar mee, onder andere met Lotto, maar ook EuroMillions en Win For Life. Aan het begin van dit jaar kocht hij online een Lotto-biljet van tien euro. De nummers liet hij willekeurig bepalen door een zogenaamde Quick Pick. Dat bleek geen slechte beslissing, want zo won hij de Lotto-Jackpot van 7,5 miljoen euro.



De man wil het geld deels opzij zetten voor zijn kinderen, maar is ook van plan om een bijdrage te leveren aan goede doelen en een deel te investeren in vastgoed. Daarnaast wil hij ook wat geld opzij houden voor zijn hobby: de oenologie, of de wetenschap van wijnbereiding.

Tweede miljonair

Met 7,5 miljoen euro mag de man zich een geluksvogel noemen, maar hij komt nog lang niet aan het record van 13 miljoen euro, dat eind december 2013 werd gewonnen tijdens een Extra Lotto-trekking. Tot slot is hij ook al niet meer de enige winnaar van het jaar. De Nationale Loterij meldt dat er op 5 januari al een tweede “Lotto-miljonair” werd geregistreerd. Over de identiteit van die winnaar is niets bekend.

Bekijk ook: