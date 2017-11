Eerste leerlingen willen net instappen wanneer vrachtwagen op schoolbus inrijdt Patrick Lefelon

08u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck Er vielen gelukkig geen gewonden. Vanmorgen is kort na 7 uur op de Frans Beirenslaan in Borsbeek, in de provincie Antwerpen, een vrachtwagen achter op een schoolbus gebotst. Op het moment van het ongeval stond de bus net stil om de eerste leerlingen op te pikken. Gelukkig raakte niemand gewond.

De schoolbus van privéfirma Keolus stond net stil om de eerste schoolkinderen op te pikken, toen een vrachtwagen vanachter inreed op de bus. Gelukkig waren de kinderen op dat moment nog niet aan boord van de bus en vielen er geen gewonden. Ook de chauffeur van de bus bleef ongedeerd.

"Door het ongeval werd de Frans Beirenslaan in de twee richtingen afgesloten", zegt politiewoordvoerder Johan Wonink van politiezone Minos: “Dat heeft de hulpdiensten de tijd en de ruimte gegeven om vlot de brokstukken op te ruimen."

Voor de ochtenspits in de rand rond Antwerpen is het ongeval slecht nieuws. Het verkeer vanaf het rondpunt in Wijnegem en vanop de Krijgsbaan in Mortsel is helemaal vastgelopen.