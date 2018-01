Eerste komkommer kost 65 euro Ter vergelijking: vorig jaar werd net geen 15 euro betaald HA

19 januari 2018

14u46

Bron: Belga 6 De eerste komkommers van het seizoen zijn vandaag op de Roeselaarse REO Veiling de deur uitgegaan voor 65 euro per stuk. In totaal bracht de eerste aanvoer 910 euro op die integraal naar het Kinderkankerfonds gaat, meldt de veiling.

Met de verkoop van de eerste komkommers wordt het seizoen op de groenteveiling helemaal op gang getrokken. Nico Perneel uit Oostnieuwkerke en Jasper Haghedooren uit Westrozebeke voerden vandaag de eerst komkommers aan. In totaal werden er veertien Belgische primeurkomkommers geveild. Vooraf al werd beslist om de opbrengst naar het Kinderkankerfonds te sturen.

Tinos Fruit uit Westkapelle klokte als eerste af en betaalt 65 euro per stuk. In totaal gingen de komkommers de deur uit voor 910 euro. Ter vergelijking: vorig jaar werd net geen 15 euro betaald voor een komkommer. "De primeurkomkommers komen op tafel in het restaurant De Jonkman met twee Michelinsterren in Brugge. Chef-kok Filip Claeys volgt graag de seizoenen en werkt daarbij op een artisanale manier met jonge, verse streekproducten. De Flandria-primeurkomkommers passen perfect in dit verhaal", zegt zaakvoerder Geert Baecke van Tinos Fruit.

35,7 miljoen komkommers

"Maar er is meer. Als kind heb ik op de kinderkankerafdeling van het UZ Gent gelegen. Ik weet dus wat daar gebeurt en heb veel respect voor de grote inzet en gedrevenheid van professor emeritus Yves Benoit, oprichter van het Kinderkankerfonds. De aankoop van de primeurkomkommers is ook een gebaar van waardering en dankbaarheid."

Komkommers zijn heel belangrijk voor de REO Veiling. Vorig jaar gingen er 35,7 miljoen komkommers de deur uit. West-Vlaanderen is daarmee de grootste Belgische productieregio van komkommers.