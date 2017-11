Eerste klacht tegen krakers in Gent sinds nieuwe kraakwet

TK Wouter Spillebeen

13u13

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

De nieuwe strengere kraakwet, die sinds vandaag in werking is getreden, krijgt meteen een eerste testcase in Gent. Er is een klacht ingediend tegen krakers in de Gentse deelgemeente Ledeberg.