Eerste kist Hoogstraatse aardbeien levert 4.000 euro op

21 maart 2018

In Hoogstraten is vandaag, zoals steeds op de eerste lenteochtend, de eerste kist met aardbeien geveild. Koper Spar Colruyt Group had 4.000 euro veil. De coöperatieve veiling verdubbelde daarna dat bedrag voor het goede doel.

Hoewel aardbeien tegenwoordig zowat het hele jaar door worden geteeld, houdt de 85-jarige veiling vast aan de traditie om bij de start van de lente de 'eerste' kist aardbeien te veilen voor het goede doel. Dit jaar was de koper Spar Colruyt Group, dat 500 euro veil had per bakje aardbeien, en er zitten er acht in een houten kistje.

De opbrengst van 4.000 euro wordt door de coöperatieve veiling verdubbeld, waardoor uiteindelijk een cheque van 8.000 euro overhandigd wordt aan de Stichting Tegen Kanker. "Dat doel is ons zeer genegen, want in onze omgeving worden we jammer genoeg allemaal wel geconfronteerd met deze vreselijke ziekte. We zijn trots de stichting te kunnen ondersteunen om de ziekte onder controle te proberen krijgen", aldus sales- en marketingmanager Jan Engelen.

Coöperatie Hoogstraten, vroeger Veiling Hoogstraten, is vooral gekend voor de verkoop van aardbeien, tomaten en paprika's. Zo'n 220 telers produceerden vorig jaar meer dan 150.000 ton groenten en fruit, goed voor een recordproductomzet van 236,03 miljoen euro en een zakencijfer van 290,70 miljoen euro. De teelt van aardbeien en tomaten zat in de lift. De paprika's presteerden minder.