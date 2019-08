Eerste kind krijgen op latere leeftijd zit in de lift SVM

05 augustus 2019

06u27

Bron: Belga/De Standaard 0 Jaar na jaar worden meer oudere vrouwen voor het eerst moeder. In ons land kregen 1.283 vrouwen die ouder waren dan 39 in 2015 hun eerste kind. In 2017 waren dat er al 1.410. Ook in de categorie 50 en ouder gaat dat cijfer omhoog: in 2015 waren het nog zes vrouwen, twee jaar later liefst dertien. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

Medisch gezien is het geen goede keuze, zegt gynaecoloog Hendrik Cammu bij het UZ in Brussel. "Bij een gewone zwangerschap loop je 10 procent kans dat er iets misgaat. Dat gaat dan over zaken als hoge bloeddruk of suikerziekte. Bij oudere vrouwen, zeker als ze tegen de 50 aanlopen, stijgt dat risico naar ongeveer 30 procent. (...) Hoe ouder de moeder, hoe meer kans er ook is op chromosoomafwijking en op ondergroeide baby's. En vaak zijn er ook vroeggeboortes.”

Maar als medisch gezien alles goed gaat, hoeven we een mama van 50 niet noodzakelijk als negatief te zien, zegt sociologe Inge Pasteels van de PXL Hogeschool. "Want zo'n kind wordt geboren in een erg stabiel gezin, vaak veel stabieler dan wanneer de ouders jonger zijn. Meestal hebben die ouders al carrière gemaakt, verdienen ze goed hun boterham en hebben ze relationeel gezien al een en ander achter de rug. In een later deel van hun leven zal de partnerkeuze bijvoorbeeld een stuk standvastiger zijn.”