Eerste jaar mucoscreening in Vlaanderen: 12 baby's met mucoviscidose ontdekt HLA

27 december 2019

09u51

Welgeteld 58.534 Vlaamse pasgeborenen werden in 2019 gescreend op mucoviscidose. 39 baby's hadden een afwijkend screeningsresultaat. Bij 12 van hen werd de diagnose van mucoviscidose gesteld. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vandaag gemeld.

Sinds 1 januari 2019 kunnen ouders in Vlaanderen hun pasgeboren baby laten screenen op mucoviscidose. Het doel is om deze erfelijke aandoening vóór de leeftijd van 2 maanden vast te stellen, zodat de behandeling snel kan starten, met betere vooruitzichten als gevolg.

“De eerste resultaten van de mucoscreening in Vlaanderen zijn positief”, zegt Dr Luc Régal van het Vlaams Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen. “2019 is het opstartjaar en toch haalt de mucoscreening al internationaal gehanteerde kwaliteitscriteria, bijvoorbeeld een voldoende hoge kans dat een afwijkend resultaat echt positief is. De leeftijd bij vaststellen van mucoviscidose is door de mucoscreening vervroegd naar 26 dagen, ruim beter dan de doelstelling van 2 maanden.”

Hielprik

Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen is een initiatief van de Vlaamse overheid. Het biedt ouders de mogelijkheid om bij hun pasgeboren baby 12 aangeboren (zeldzame) ziekten gratis te laten opsporen. Dat gebeurt via de afname van een bloedstaal tussen de 72 en 96 uur na de geboorte, in de volksmond beter gekend als de hielprik. De screening naar mucoviscidose maakt deel uit van dit bevolkingsonderzoek. “Het was mijn voorganger Jo Vandeurzen die besliste om de mucoscreening op te nemen in het bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen. De resultaten na het eerste jaar tonen aan dat dit een goede keuze was”, besluit Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “In de toekomst willen we het bevolkingsonderzoek optimaliseren en kort op de bal spelen om na te gaan welke bijkomende aandoeningen zinvol zijn om op te sporen.”