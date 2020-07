Eerste hulp bij Covid-19: wat zijn de symptomen? Waar kan ik mij laten testen? Wat te doen bij besmetting? HAA

26 juli 2020

11u26

Bron: WHO, Sciensano 26 Coronacrisis Het nieuwe coronavirus tiert weer welig in ons land. Het Het nieuwe coronavirus tiert weer welig in ons land. Het aantal bijkomende besmettingen blijft oplopen , vooral in de provincie Antwerpen stijgt het aantal gevallen fors. Er gelden in België verschillende maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te houden: gaande van beperkt sociaal contact tot het dragen van een mondmasker, wat op verschillende plaatsen nu ook verplicht is. Voelt u zich toch ziek? We sommen hieronder op wat u te doen staat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?

Covid-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De meeste mensen die besmet raken, hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder opgenomen te hoeven worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) somt op haar website alle symptomen op. Wij zetten ze voor u op een rij:

De meest voorkomende symptomen zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid.

Andere symptomen zijn spierpijn, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetast smaak- of reukvermogen, huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen.

De meest ernstige symptomen die kunnen duiden op een coronabesmetting zijn kortademigheid of ademhalingsproblemen, pijn of druk in de borststreek en een aangetast spraak- of bewegingsvermogen.

Ik vertoon symptomen van Covid-19: wat nu?

- Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of de spoeddienst van een ziekenhuis. Geef de symptomen aan uw huisdokter door. Die zal waarschijnlijk extra vragen stellen zoals: behoort u tot een risicogroep? Bent u in een risicogebied (op vakantie) geweest? Heeft u contact gehad met iemand bij wie recent een besmetting is vastgesteld?

- Als de huisarts vermoedt dat u Covid-19 hebt, zal hij u zelf testen of doorverwijzen naar een triagecentrum. De staalafname gaat vrij snel: de dokter trekt beschermkledij aan, neemt een dun plastic staafje met een borsteltje op het uiteinde en gaat daarmee zo’n tien centimeter diep in uw neus. Daar doet hij een zogenaamde ‘swab’ of een uitstrijkje. Het staafje gaat in een buisje en wordt met een koerierdienst naar een laboratorium gebracht. Daar wordt uw staal getest.

- In afwachting van het testresultaat blijft u thuis, benadrukt het Belgisch gezondheidsinstituut Sciensano. Dit om te verhinderen dat u bij een mogelijk positief resultaat ondertussen nog andere mensen zou besmetten. Stel alvast een lijstje op met de gegevens van alle personen waarmee u onlangs in contact kwam.

Wat te doen bij besmetting?

- De uitslag van uw test blijkt positief. Blijf thuis en heb zo weinig mogelijk contact met anderen, ook niet met familie. Slaap alleen en raak anderen zo weinig mogelijk aan. Ga niet naar school, niet naar het werk en niet naar een openbare plaats. Vermijd zeker contact met kwetsbare personen zoals ouderen of mensen met verminderde weerstand.

- Uw huisarts of de arts die de test afnam, verwittigt de bevoegde instanties zodat de contactopvolging kan opstarten. Een contactspeurder zal u opbellen en vragen naar het lijstje met de contactpersonen dat u opstelde. Het is belangrijk zo volledig mogelijk te antwoorden op de vragen van de medewerker. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij de informatie kunnen uw contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen zij eventuele symptomen goed opvolgen. Niets belet u om de mensen met wie u onlangs contact had zelf ook te verwittigen over uw coronabesmetting.

- Blijf thuis goed de hygiënemaatregelen opvolgen: was u handen zo veel mogelijk met water en zeep. Was ze altijd meteen na het hoesten, niezen of snuiten van je neus. Gebruik altijd papieren zakdoekjes. Moet u hoesten of niezen? Doe dat dan in de binnenkant van uw elleboog of bedek uw mond met een papieren zakdoek. Draag een mondmasker wanneer u toch in contact komt met uw huisgenoten en respecteer de afstandsregel van anderhalve meter.

- Bel de huisarts als uw symptomen erger worden en u bijvoorbeeld last heeft van kortademigheid of hoge koorts. Verwijst de dokter u door naar het ziekenhuis? Bel dan eerst naar het algemene nummer en laat weten dat u een Covid-19-patiënt bent. Het medisch personeel kan zich zo voorbereiden op uw komst.

Lees ook:

Waarom stijgen de coronacijfers plots zo snel? Professor biostatistiek legt uit waar het is fout gelopen (+)

“We moeten ons nu al voorbereiden op de derde golf” (+)

Meer over Antwerpen

België

Covid-19

Sciensano

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

gezondheid

ziekten