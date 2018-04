Eerste hondencafé van ons land zoekt vrijwilligers Gunter Van Stappen

04 april 2018

15u40

Bron: VTM Nieuws 23 Binnenkort opent in Gent het eerste hondencafé van ons land. Het café is speciaal bedoeld voor mensen die dolgraag een hond willen, maar niet genoeg tijd of ruimte hebben om er één in huis te halen. De organisatie zoekt nu nog vrijwilligers om het café op te starten.

Er zijn in ons land al een aantal kattencafés, maar een permanent hondencafé is er voorlopig nog niet. Een Gentse organisatie wil daar nu verandering in brengen en werkt aan een café speciaal voor honden. Het café is bedoeld voor hondenliefhebbers die te weinig tijd of ruimte hebben om een viervoeter in huis te halen.

Ontmoetingsplaats

"Wie een hond wil adopteren, kan ook bij ons terecht", klinkt het bij de organisatoren. "We willen op die manier asielhonden helpen om sneller een nieuw baasje te vinden. We worden als het ware een ontmoetingsplaats tussen mensen en honden."

In het hondencafé kan je zoals in elk ander cafe terecht voor een fris drankje en een gezellige babbel, maar je kan er dus ook spelen, knuffelen of wandelen met je favoriete hond.

Vrijwilligers gezocht

Wanneer het café juist de deuren opent, is nog niet bekend. Maar de organisatie Casa Rosa is nog op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken bij de organisatie van het hondencafé.

"Momenteel zoeken we mensen die willen helpen met de organisatie en de opstart", klinkt het. "Vrijwilligers die enkel de honden willen verzorgen of er mee gaan wandelen hebben we in deze fase nog niet nodig. Als je enkel wil verzorgen of wandelen kan je je al aanmelden op de wachtlijst van vrijwilligers."

Wie interesse heeft, kan zich inschrijven voor een infosessie via deze link.