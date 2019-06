Eerste hittegolf van het jaar is een feit: dagrecord uit 1957 gebroken KVDS PhT

29 juni 2019

13u53

Bron: Eigen Berichtgeving 18 De eerste hittegolf van het jaar is een feit. Het kwik steeg vandaag voor de derde keer deze week boven de 30 graden, waardoor we officieel kunnen spreken van een hittegolf. Ook het dagrecord van warmste 29 juni is intussen gesneuveld. Dat stond voor vandaag nog op 29 juni 1957, toen het in Ukkel 30,8 graden was. Het KMI waarschuwt meteen ook voor de zonkracht vandaag en morgen. Die is “zeer hoog”. Voorzichtig zijn in de zon en goed smeren is de boodschap.

Om van een hittegolf te kunnen spreken moeten de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen ten minste 25 graden halen waarvan op minstens 3 dagen de temperatuur 30 graden haalt. Intussen zijn we aan de zesde opeenvolgende dag boven 25 graden toe en de derde dag boven 30 graden. Intussen is ook het dagrecord uit 1957 gesneuveld. Om 14.30 uur was het 30,8 graden Celsius in Ukkel, en dat is een tiende van een graad warmer dan op dezelfde dag in 1957.

Officieel bedroeg de opgemeten temperatuur 32,6 graden in 1957, maar die waarde werd aangepast omdat er toen nog werd geregistreerd in ‘warmere’ open thermometerhutten. Nu zijn die gesloten. Maar zelfs die 32,6 graden zou vandaag nog kunnen sneuvelen.

30,8 graden in Ukkel nu, nieuw dagrecord (oude was 30,7 uit 1957). Eindresultaat tegen de vroege avond bekend David Dehenauw(@ DDehenauw) link







Het KMI waarschuwt met de tropische temperaturen voor de kracht van de zon. De UV-index bedraagt vandaag en morgen in België respectievelijk 7,8 en 7,9, wat staat voor “zeer hoog”. Dat betekent dat de onbeschermde huid “zeer snel” verbrandt. De piek situeert zich rond 14 uur. (lees hieronder verder)

De UV-index is wel afhankelijk van de plaats waar je je bevindt. Volgens het Nederlandse weerbedrijf MeteoVista is het vandaag het gevaarlijkst aan de kust en in de rest van West-Vlaanderen. Morgen zal over het hele land dezelfde zeer hoge UV-index van kracht zijn.





Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is het aangewezen om met deze zonkracht niet naar buiten te gaan over de middag of toch zeker de schaduw op te zoeken. Draag een hoedje, T-shirt en smeer je goed in met zonnemelk. Zeker als de UV-index 8 bereikt, is dat absoluut noodzakelijk. De UV-index gaat overigens van 1 (laag, de huid verbrandt niet) tot 16 (extreem, de onbeschermde huid verbrandt zeer snel en de schade voor huid en ogen kan groot zijn). (lees hieronder verder)

