Eerste helft 2017 goed voor recordaantal snelheidsovertredingen kg

13 maart 2018

15u12

Bron: Belga 3 In de eerste helft van 2017 zijn er in verhouding meer snelheidsovertredingen geregistreerd dan in 2016 en 2015. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Kamerlid Philippe Pivin (MR). Het gros van de overtredingen vond plaats in Vlaanderen.

Volgens de cijfers van Jambon heeft de politie in ons land in het totaal 1,74 miljoen snelheidsovertredingen genoteerd tijdens de eerste helft van 2017. Dat zijn er op jaarbasis meer dan de 3,29 miljoen overtredingen in 2016 en 3,22 miljoen in 2015.

Vlaanderen is met ruime voorsprong goed voor de meerderheid van alle overtredingen. Op wegen waar een snelheidsregime van 30 km/uur geldt, werden in de eerste helft van 2017 80.113 snelheidsovertredingen vastgesteld, waarvan meer dan 58 procent Vlaanderen, ruim 30 procent in Brussel en 10 procent in Wallonië. Voor wegen waar maximum 50 km/uur geldt, waren er dat 806.951, waarvan 69 procent in Vlaanderen, 21 procent in Wallonië en 9 procent in Brussel. Het snelheidsregime van 120 km werd 312.637 keer overtreden, waarvan 65 procent in Vlaanderen, 35 procent in Wallonië en minder dan 1 procent in Brussel.