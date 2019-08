Eerste groepsaankoop Vlaamse overheid: 112 elektrische auto's verkocht, en da's een succes Sven Ponsaerts

01 augustus 2019

04u43 16 Welgeteld 112 Vlamingen hebben gebruikgemaakt van de eerste groepsaankoop voor elektrische voertuigen van de Vlaamse overheid. Weinig, zou u denken? Een succes, zegt initiatiefnemend minister van Energie Lydia Peeters. Maar of er een vervolg komt, is twijfelachtig.

Tegen volgend jaar wou de overheid 60.000 elektrische voertuigen in ons land zien rijden. Vandaag zijn dat er minder dan 13.000. Er is dus nog een lange weg te gaan. Ook de eerste groepsaankoop die de Vlaamse overheid hield, heeft de kloof niet drastisch kunnen dichten. 112 Vlamingen bestelden van half januari tot half mei een e-wagen via www.samenelektrisch.be.

“Van de ongeveer 3.000 aanvragers die zich meldden, hebben we 1.748 echt geïnteresseerden doorverwezen naar de lokale dealer van hun voorkeursmodel. De rest bleek na telefonisch contact toch geen aankoopintentie te hebben”, zegt Jean-Louis Van Marcke van offertevergelijker Bobex, die de groepsaankoop voor de overheid organiseerde. 112 kochten via die weg uiteindelijk ook een elektrische wagen. Dat lijkt niet veel, maar Van Marcke noemt het een groot succes. “Een verkoopratio van 6,4% is uitzonderlijk goed in de automobielsector. Algemeen is men tevreden als 3% van de bezoekers van een showroom ook echt een auto kopen. Binnen het moeilijkere segment van de elektrische voertuigen ligt dat cijfer nog lager. Het betekent dat we de juiste mensen hebben kunnen overtuigen.” Ter vergelijking: in hetzelfde trimester keerde de overheid 395 energiepremies voor groene wagens uit. Een kwart van alle aankopen verliep dus via de groepsaankoop.

Bobex kon vier modellen aanbieden: naast de stadswagentjes Renault Zoe en Peugeot iON waren er ook groepskortingen voor de duurdere gezinswagens Nissan Leaf en Hyundai KONA Electric. De Renault Zoe R90 was met 57 exemplaren het best verkopende model. Wie de tweedeurs hatchback en het bijhorende thuisoplaadpunt via de groepsaankoop kocht, bespaarde 3.700 euro op de catalogusprijs - een mooie korting van 14 procent. Al is een groepsaankoop nooit een garantie op de absolute bodemprijs. Een steekproef van deze krant in januari leerde dat de Zoë bij enkele dealers nog 200 euro goedkoper de deur uit mocht.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) toont zich tevreden. “We ondersteunen elk initiatief dat het vertrouwen in elektrisch of zero-emissie rijden vergroot. Deze groepsaankoop is daar één van. Hij heeft duidelijk Vlamingen aangezet om een elektrische wagen te kopen, of dit in de toekomst te overwegen. Alleen hierdoor al is hij geslaagd.” Of er een vervolg komt, is echter twijfelachtig - onder meer na de kritiek of een overheid wel groepsaankopen moet steunen. “Een groepsaankoop organiseren is uiteraard geen kerntaak van de overheid. Het zou beter zijn als de markt dit zelf doet. Maar het is aan de volgende regering om daarover te beslissen.”