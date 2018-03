Eerste groen licht: hier mag je schaatsen op natuurijs TT

09u33 10 Het Agentschap Natuur en Bos heeft toelating gegeven om te schaatsen op de Kraenepoel in Aalter, het eerste groen licht voor schaatsplezier op natuurijs in Vlaanderen.

Het ijs op de Kraenepoel is dik genoeg om op te schaatsen, blijkt uit een nieuwe meting van de ijsmeester. Het ijs betreden mag enkel in de afgebakende zone. Om een dikke ijslaag te hebben, moet het bovenal hard blijven vriezen, maar is er ook best zo weinig mogelijk zon en wind.

Op de andere plassen en vijvers die onder het beheer van Natuur en Bos vallen, is het nog altijd verboden te schaatsen. Het ijs betreden gebeurt dan ook sowieso op eigen risico, en is levensgevaarlijk. Gisteren raakte een zeventiger nog in levensgevaar nadat hij in Brugge door het ijs was gezakt.