Eerste gezin gearriveerd in omstreden gesloten centrum voor families met kinderen kg

14 augustus 2018

14u25

Bron: Belga 3 Deze voormiddag is in een van de nieuwe woonunits in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel een eerste gezin aangekomen. Dat heeft de Dienst Vreemdelingenzaken bevestigd.

Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het gezin wordt gerepatrieerd, aldus de Dienst Vreemdelingenzaken.

De opvang van uitgeprocedeerde gezinnen in een afgesloten deel van de site in Steenokkerzeel is sinds begin augustus mogelijk. Er kunnen tot vier gezinnen opgevangen worden. Ze kunnen er tot een maand opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt.

Kinderrechten

Het Belgische middenveld reageert ongerust. De ngo's vragen de Belgische regering nog eens om geen kinderen op te sluiten om migratieredenen. "Detentie schendt de rechten van kinderen", zegt Rob Kaelen van het Platform Kinderen op de Vlucht. "Detentie heeft een enorme impact op hun ontwikkeling en hun welzijn, ook onder de omstandigheden die de regering voorlegt."

Tijdens een persbezoek in juli onderstreepten de directrice van het gesloten centrum 127bis en de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken dat in de nieuwe woonunits het belang van het kind voorop staat. De kinderen kunnen les volgen, en de gezinnen kunnen contact hebben met een advocaat. Er wordt gewerkt op maat van elk individueel gezin en de kinderen, zodat ze zich zo snel mogelijk "op hun gemak voelen binnen de detentiecontext", luidde het toen.

Campagne

Onder meer het Platform Kinderen op de Vlucht, Unicef België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Caritas International lanceerden iets meer dan een jaar geleden de campagne "EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.", om te protesteren tegen het nieuwe detentiecentrum. Intussen hebben 312 organisaties zich achter die campagne geschaard.

De ngo's wijzen erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België in het verleden al herhaaldelijk heeft veroordeeld voor het opsluiten van kinderen in ongepaste omstandigheden. "Daarna heeft België alternatieven voor detentie ontwikkeld, zoals de 'terugkeerwoningen', wat een stap in de goede richting is", aldus Rob Kaelen. "De regering ziet detentie echter als het sluitstuk van een efficiënt migratiebeleid. Ze heeft beslist om meer aandacht te besteden aan haar terugkeercijfers dan aan het naleven van de kinderrechten. Door kinderen opnieuw op te sluiten, gaat België op dat vlak 10 jaar achteruit."

De vredes- en mensenrechtenorganisatie Activisme_be lanceert op Facebook intussen een oproep voor een grote protestactie morgen om 17.30 uur bij Manneken Pis in Brussel. Manneken Pis zou ter symboliek ook worden opgesloten.

Protest

Amnesty International heeft vandaag aan het kabinet van premier Charles Michel (MR) in de Brusselse Wetstraat geprotesteerd tegen de eerste opsluiting van een gezin in de nieuwe woonunits in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. De betogers trokken vanuit het Warandepark met een 20 meter lang spandoek naar het hek voor het kabinet van de eerste minister. Daar bevestigden ze de banner met het opschrift #eenkindsluitjenietop en plaatsten ze een rij van knuffels die opgesloten zaten in een houten doosje.

"België geeft al enkele jaren het goede voorbeeld door gebruik te maken van alternatieven voor de opsluiting van kinderen, maar vandaag zet ons land een verontrustende stap achteruit", zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen.

"Dat kinderen achter tralies gezet worden omwille van hun migratiestatus, onder toezicht van camera's en bewakers, is een ondraaglijke gedachte. De gezinsunits zien er misschien gloednieuw uit, maar een gevangenis blijft een gevangenis", klinkt het. "Het is inderdaad noodzakelijk om gezinnen bijeen te houden, maar de opsluiting van gezinnen is evenzeer onwenselijk gezien het traumatiserende effect op de kinderen."

De actie verliep vreedzaam en de manifestanten ruimden het spandoek rustig op toen de politie na enkele minuten tussenkwam. Amnesty International zal het spandoek vandaag ook nog ontplooien aan de Brusselse Beurs.