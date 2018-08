Eerste gezin gearriveerd in omstreden gesloten centrum voor families met kinderen kg

14 augustus 2018

14u25

Bron: Belga 0 Dinsdagvoormiddag is in een van de nieuwe woonunits in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel een eerste gezin aangekomen. Dat heeft de Dienst Vreemdelingenzaken bevestigd.

Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen.

Het is nog niet duidelijk wanneer het gezin wordt gerepatrieerd, aldus de Dienst Vreemdelingenzaken.

Trauma's

De Belgische tak van Unicef reageert ontstemd over de opsluiting van minderjarigen. "België had in 2008 beslist om te stoppen met het opsluiten van kinderen met een migratieachtergrond. Vandaag komen ze daar op terug. Dit is een stap terug die voor UNICEF onaanvaardbaar is", aldus CEO Olivier Marquet.

"Het is wetenschappelijk bewezen dat de opsluiting van kinderen, zelfs van korte duur, trauma's veroorzaakt zoals depressie of angststoornissen. Ze kunnen er levenslang door getekend zijn. Daarom veroordeelt Unicef ten stelligste de opsluiting van deze kinderen", besluit Marquet.