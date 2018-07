Eerste files bij afgesloten Leopold II-tunnel in Brussel bvb

01 juli 2018

18u36

Bron: Belga 1 Deze namiddag, op de eerste dag dat de Leopold II-tunnel in Brussel volledig dicht is, stonden er al files op de Keizer Karellaan. De afstelling van de verkeerslichten moest worden bijgesteld, zo bevestigt Brussel Mobiliteit een bericht op de website van Bruzz.

Volgens Inge Paemen, de woordvoerster van Brussel Mobiliteit, is het normaal dat verkeerslichten niet onmiddellijk perfect afgesteld zijn. Er is immers een verschil tussen de theoretische berekening en de praktijk. "Er zijn altijd een aantal dingen die moeten aangepast worden. De finetuning is vandaag gebeurd", aldus Paemen.

Dat de verkeerslichten nu beter afgesteld zijn, betekent niet dat het verkeer morgen vlot zal verlopen. "We verwachten zeker hinder", zegt de woordvoerster.

Alternatieve opties

Ze herhaalt de oproep om alternatieven ernstig te overwegen, zoals trein, bus of carpoolen. Ook is er op de Heizel een gratis pendelparking (parking C), nabij metrostation Koning Boudewijn en tramlijn 7. Daarvoor moet je op de website van Brussel Mobiliteit eerst een bon afdrukken.

De Leopold II-tunnel, de langste tunnel van het land, is sinds vandaag tot eind augustus volledig dicht voor renovatie.