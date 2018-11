Eerste F-35's worden pas in 2025 in ons land verwacht HA

07 november 2018

13u08

Bron: Belga 5 Pas in 2025 zullen de eerste F-35's in België aankomen. De federale regering besliste onlangs 34 van die Amerikaanse gevechtstoestellen te kopen ter vervanging van de F-16's. Maar de eerste acht vliegtuigen zullen in de Verenigde Staten worden gestationeerd voor de opleiding van personeel. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gezegd in de Kamer.

De eerste vier toestellen zullen in het laatste trimester van 2023 worden geleverd. De vier volgende staan in de loop van 2024 geprogrammeerd. Tot 2028 krijgen ze een luchtmachtbasis in Arizona (Luke) als uitvalsbasis. Daar is ook de 56th Fighter Wing van de US Air Force gehuisvest. Die eenheid is gespecialiseerd in de opleiding van piloten en grondpersoneel van de cliënten van de F-35 Lightning II van Lockheed Martin.

De eerste toestellen die zullen worden geleverd in ons land, zullen in 2025 worden geproduceerd, antwoordde minister Vandeput in de commissie Defensie op vragen van Benoît Hellings (Ecolo) en Alain Top (sp.a). Volgens de plannen van de generale staf moeten tussen 2025 en 2027 elk jaar vier F-35's worden geleverd. In 2028 en 2029 zijn het er telkens vijf, en tot slot in 2030 nog vier.



Minister Vandeput beantwoordde voor de laatste keer een reeks vragen in de Kamercommissie, voor zijn vertrek uit de regering om burgemeester van Hasselt te worden. Zoals bekend wordt hij opgevolgd door zijn partijgenoot Sander Loones.