Eerste Europese gebruiker: oogscreening Kind en Gezin via app Redactie

08 mei 2018

11u14 2 De oogscreening die Kind en Gezin uitvoert bij jonge kinderen, om afwijkingen die op termijn tot een lui oog kunnen leiden, na te gaan, zal voortaan met een app gebeuren. Kind en Gezin wordt daarmee de eerste Europese gebruiker van de technologie, die in de VS werd ontwikkeld.

Voor de screening met de app is een goede camera nodig op de smartphone. Daarom krijgen de 700 Kind en Gezin-verpleegkundigen een iPhone 7. De testen gebeurden sinds 2013, maar de apparaten die daarvoor gebruikt werden, waren aan vervanging toe.

"Onze systematische, gratis oogscreening en de grootschaligheid ervan zijn uniek", zegt Kind en Gezin-arts Kristel Boelaert. "Elk jaar checkt Kind en Gezin de ogen van meer dan 90.000 kinderen. Elk kind wordt twee keer onderzocht, een keer op 15 maanden en een keer op 30 maanden. De resultaten van de oogscreening worden opgenomen in het elektronisch kinddossier."

"Dat elektronisch dossier deelt Kind en Gezin met andere zorgverleners via een elektronische kluis, zodat de opvolging van de kinderen verzekerd is wanneer ze naar school gaan, via de Centra voor LeerlingenBegeleiding (CLB) waar het oogonderzoek verder loopt, maar ook via hun huisarts of andere artsen."

De app GoCheckKids is van het Amerikaanse technologiebedrijf Gobiquity. Volgens Kind en Gezin gaat het om een eenvoudige app die screent op bijziendheid en verziendheid en of er een verschil is tussen beide ogen. Dat gebeurt met het witte licht van de flits, en niet langer met infrarood licht, wat het makkelijker maakt om ook donkerder oogjes te testen. Als de app een probleem detecteert, verwijst Kind en Gezin het kind door naar een oogarts voor verder onderzoek.