Eerste Eclips-actie Leuvense politie levert 75.605 euro aan boetes op KVE

09 december 2018

12u22

Bron: Belga 0 De Leuvense lokale politie heeft gisteravond en -nacht haar eerste Eclips-actie gehouden, in samenwerking met de federale politie, douane, Vlaamse belastingdienst en FOD Mobiliteit. 5 ANPR-camera's scanden 7.181 voertuigen en 320 van die wagens werden aan een grondigere controle onderworpen. Dat leverde 34.570,90 euro aan niet-betaalde penale boetes op en 41.035 euro aan achterstallige verkeersbelasting.

'ECLIPS' staat voor een 'Effectieve Criminaliteitsaanpak in Leuven door Integrale Partnergerichte Samenwerking', een project waarmee de Leuvense politie in 2018 gestart is. Het project beoogt een integrale samenwerking op grote en kleine schaal tussen de verschillende veiligheidspartners waarbij de inspanningen gebundeld en gestroomlijnd worden om veiligheidsproblemen effectiever en efficiënter aan te pakken.

Gisteravond en -nacht ging het project van start met een grootschalige multidisciplinaire controle onder regie van de lokale politie Leuven. Op verschillende grote invalswegen rond de E40 aan het industrieterrein in Haasrode en de E314 aan de Mechelsesteenweg in Leuven werden 5 ANPR-scanners opgesteld, om alle doorgaand verkeer te kunnen controleren in politionele en fiscale databanken.

In totaal werden 7.181 voertuigen ANPR-gescand en daarvan werden er 320 grondiger gecontroleerd. 70 personen bleken bij de politie gekend te staan, net als 14 voertuigen. 5 bestuurders bliezen positief bij een ademtest en één man die onder invloed en te snel reed, zag zijn rijbewijs meteen ingetrokken worden. Hetzelfde gebeurde met een man die onder invloed van cannabis reed.

Dertien bestuurders bleken drugs te vervoeren, één zelfs in een verborgen berguimte in zijn wagen. De politie trof ook twee wapens aan. Twee wagens waren niet verzekerd, vijf bestuurders hadden geen geldig keuringsbewijs en drie bestuurders waren niet in orde met de inschrijving van hun voertuig. Drie bestuurders kregen ook een proces-verbaal voor inbreuken op de wetgeving inzake het rijbewijs.