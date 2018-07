Eerste drukke vertrekweekend staat voor de deur: "Wie naar het buitenland vertrekt, doet dat best op zondag" bvb

09 juli 2018

11u11

Bron: Belga 0 Komend weekend belooft een druk verkeersweekend te worden in Europa, met code rood voor het vertrek richting zuiden. Wie naar het buitenland vertrekt, doet dat best op zondag, raadt Touring aan. Ook VAB voorspelt druk vakantieverkeer in Europa.

Vrijdag wordt volgens Touring een rode dag in de ruime omgeving van Parijs en in Duitsland, met vanaf de middag zeer druk verkeer met filevorming richting zuiden. Elders in Europa worden minder problemen (oranje) verwacht.

Zaterdag wordt voor het vertrekkende verkeer in heel Europa een rode dag. Op de traditionele knelpunten richting zuiden wordt het aanschuiven tussen 8 en 16 uur. Zondag wordt een groene dag. Enkel in het zuidoosten van Frankrijk blijft het nog erg druk (oranje). Dit weekend keren ook alweer de eerste toeristen terug. De automobilistenvereniging verwacht druk verkeer met wat vertragingen op zaterdag (geel) en zondag (oranje) richting noorden.

België

Wat België zelf betreft, verwacht Touring opnieuw als gevolg van onder andere het begin van het bouwverlof in een aantal regio's een erg druk verkeer met filevorming (rood) op vrijdagnamiddag en -avond. Zaterdagochtend is het voor het vertrekkende verkeer naar alle waarschijnlijkheid aanschuiven op de E40 Brussel-kust en op de E411 Brussel-Luxemburg, vooral bij mooi weer. Op zondagavond is er in eigen land kans op file richting binnenland, vooral op de E40 Oostende-Brussel.

Duitsland

VAB wijst er op zijn beurt op dat de eerste Franse toeristen zich opmaken om met vakantie te gaan en dat ook in het Duitse Noordrijn-Westfalen en in Midden-Nederland de vakantie start. In het noorden van Duitsland verwacht VAB file op de A1/A7 bij Hamburg en in het zuiden op de A9/A99 Neurenberg-München (ring) en de A8 München-Salzburg. Op de A3 bij Neurenberg zijn er bovendien ook wegenwerken die voor veel hinder kunnen zorgen. "Vermits het de inwoners zijn van Noordrijn-Westfalen die op vakantie vertrekken, zakken zij, wij en de Midden-Nederlanders samen af naar het zuiden. De hinder op weg naar het zuiden kan dus al vanaf de Duitse grens beginnen", luidt het.

Frankrijk

In Frankrijk verwacht VAB vooral op vrijdag druk verkeer doordat zaterdag de Franse nationale feestdag is. Op de A6/A7 zijn vrijdagavond al lange files mogelijk bij Lyon en Valence. Daarnaast zal er ook druk verkeer zijn op de A9 richting Spanje tussen Nîmes en Montpellier en bij Narbonne.

