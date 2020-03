Eerste dode door coronavirus in België: 90-jarige patiënt overleden in Brussels ziekenhuis KVDS

11 maart 2020

10u04

Bron: Belga 60 In ons land is een eerste patiënt overleden die besmet was met het coronavirus. Dat melden minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en haar Brusselse collega Alain Maron (Ecolo) woensdag. Het gaat om een 90-jarige patiënt, die werd behandeld in Iris Ziekenhuizen Zuid.

"Ondanks de kwaliteit van de toegediende zorgen door de medische teams, is een 90-jarige patiënt overleden", zegt minister De Block. "In naam van de federale regering bied ik mijn oprechte medeleven aan zijn naasten aan en wens ik hen veel moed in dit moeilijke moment. Ik bedank ook het voltallige medisch personeel voor hun professionalisme en beschikbaarheid."

"Onze gedachten gaan vandaag uit naar de familie, maar ook naar het medisch personeel dat sinds de komst van het coronavirus ononderbroken aan de slag is, met professionalisme en koelbloedigheid", vult Brussels minister Maron aan.

Volgens viroloog Marc Van Ranst ging het om een patiënt die al een hele medische voorgeschiedenis had. “Alles is gedaan om de persoon te helpen, maar het heeft niet kunnen baten”, reageert hij bij VRT NWS.



Lees ook:

LIVE. Eerste coronadode in België, alle evenementen in Sportpaleis, Lotto Arena en Vorst Nationaal komende twee weken geannuleerd, cruiseschip mag niet aanmeren in Zeebrugge

Waarom het zo moeilijk is van je gezicht te blijven en geen handen te geven: zelfs de excellenties die het afraden, kunnen het niet laten

Bekijk ook:

Wie sterft er aan het coronavirus?