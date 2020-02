Eerste coronabesmetting in ons land: “Er kunnen geen andere gevallen uit voortkomen” HLA

04 februari 2020

09u53

Bron: VTM Nieuws 158 Er is in ons land een eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het gaat om één van de negen Belgen die zondag gerepatrieerd werden uit China. Op een persconferentie deze voormiddag liet minister De Block weten dat de persoon die besmet is met het virus geen symptomen heeft en in goede gezondheid verkeert. De patiënt werd overgebracht naar het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, waar hij of zij nu nog veertien dagen in quarantaine moet verblijven. “Dit is geen positief geval waar andere gevallen kunnen uit voortkomen. De betrokken persoon is geïsoleerd en binnen een paar dagen is die persoon virusvrij”, stelde viroloog Marc Van Ranst gerust.

Alle passagiers op het vliegtuig waarmee de negen Belgen naar ons land werden gerepatrieerd, werden vooraf door Franse en Chinese artsen getest op symptomen van het coronavirus. Toen bleek niemand besmet. Bij aankomst in Melsbroek werd bij iedereen nog een nasale test uitgevoerd. “Gisterenavond bleek dat één van hen besmet was met het virus, al vertoont die persoon geen symptomen”, zegt De Block. “Alle landen die onderdanen op de vlucht hadden werden op de hoogte gebracht van de besmetting, net als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).”

“Een eerste test gaf een positief resultaat, waarna nog bijkomende tests werden uitgevoerd om een vals positief uit te sluiten. Het volledige genoom werd teruggevonden, het gaat duidelijk over het coronavirus afkomstig uit Wuhan”, zegt Marc Van Ranst, viroloog bij de KU Leuven en hoofd van het labo dat de tests uitvoert. De bevolking hoeft zich geen zorgen te maken, klinkt het: “Dit is geen positief geval waar andere gevallen kunnen uit voortkomen. De betrokken persoon is geïsoleerd en binnen een paar dagen is die persoon virusvrij. De patiënt zal wel nog voor de volle 14 dagen onder quarantaine blijven.”

Geen paniek

De andere personen die sinds zondag in quarantaine zitten in het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek zijn niet besmet met het coronavirus. “Alle personen in het militair hospitaal zitten nog steeds in quarantaine, en de strenge maatregelen van de afgelopen dagen blijken nu hun nut gehad te hebben”, zegt Patrick Soentjens, diensthoofd van de afdeling voor infectieziekten in het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Onder hen heerst geen paniek, ook niet bij de besmette persoon zelf, zegt De Block.



“Het protocol heeft zeer goed gewerkt”, voegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus daaraan toe. De komende dagen worden nog een aantal testen uitgevoerd om de situatie van de andere patiënten op te volgen. Het strenge regime wordt voor hen wel iets soepeler. De kans dat een van hen alsnog besmet blijkt wordt met de dag kleiner, zegt Van Ranst. “De gemiddelde incubatietijd van het virus bedraagt ongeveer een week”, zei hij.

Preventie

De minister benadrukt nogmaals dat er geen reden is tot paniek. De besmette patiënt wordt verzorgd op een speciale afdeling in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis dat was aangeduid als referentieziekenhuis. “Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen”, klinkt het.

Ook dokter Steven Van Gucht stelt gerust: “De normale preventieve maatregelen die ook van toepassing zijn in het huidige griepseizoen blijven van toepassing. Denk daarbij aan voldoende handen wassen, hoesthygiëne en een minimum afstand van twee meter in acht houden.”

Personen die recent in Wuhan of een andere plaats in China zijn geweest en symptomen van een verkoudheid vertonen, worden aangeraden meteen contact op te nemen met hun huisarts. Iedereen met vragen over het virus wordt doorverwezen naar de website info-coronavirus.be.

