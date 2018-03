Eerste communie wordt niet langer voorbereid op school MV

10 maart 2018

14u45

Bron: De Standaard 2 De tijd van gebeden en liedjes aanleren in de klas naar aanloop van de eerste communie in mei lijkt nu in de meeste scholen voorgoed voorbij te zijn. De meeste lagere scholen geven de voorbereidingen voor de eerste communie door aan de parochie, zo schrijft De Standaard.

De komende maanden is het weer zo ver. Duizenden kinderen vieren binnenkort hun eerste communie en daarvoor zijn de voorbereidingen meestal al maanden aan de gang. Al vinden die voorbereidingen steeds vaker plaats buiten het klaslokaal, en vaker in de parochie.

De reden hiervoor is logisch. Klassen worden steeds diverser en bevatten steeds meer leerlingen die niet- of andersgelovig zijn. Het wordt dan ook steeds moeilijker de voorbereidingen voor de eerste communie in de klas te houden.

Na school

De voorbereidingen voor de eerste communie vinden nu dus vooral na de lesuren plaats. Daarnaast zijn het nu ook de ouders en de parochie zelf die de voorbereidingen op zich nemen en niet langer de leerkrachten.