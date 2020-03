Eerste cipiersstaking met minimale dienstverlening van start kv

05 maart 2020

22u47

Bron: Belga 0 Vanaf vanavond 22 uur tot en met morgenavond 22 uur leggen cipiers het werk neer. Tot de staking, de eerste waarbij officieel een minimale dienstverlening van kracht is, is opgeroepen door de drie representatieve vakbonden bij de gevangenissen: ACOD, ACV en VSOA.

De vakbonden voeren de komende 24 uur actie tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de minimale dienstverlening heeft doorgedrukt. Geens kondigde begin vorige week aan dat de nieuwe regels rond sociaal overleg voortaan van kracht zouden zijn. Dat deed hij nadat het gevangenispersoneel in de weken daarvoor meermaals had gestaakt uit protest tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wilde laten uitvoeren. De vakbonden zien de regeling als een aanval op het stakingsrecht.

Onder de nieuwe regels kan het gevangenispersoneel enkel nog staken tien dagen nadat een aanzegging wordt ingediend. Tijdens die staking moet er dan ook een minimale bezetting zijn, die per instelling is vastgelegd. Daarvoor moeten de cipiers formeel verklaren of ze de intentie hebben om al dan niet te staken. Als er niet voldoende werkwilligen zijn, kunnen na 48 uur cipiers opgevorderd worden.



Volgens Frank Conings, vakbondsman bij het ACV, is het voor de vakbonden onduidelijk hoe de staking met de nieuwe regels zal uitdraaien. "We hebben er geen zicht op hoeveel mensen werkwillig zijn. Het zal afwachten zijn", zegt hij.

Het Gevangeniswezen heeft er volgens woordvoerster Kathleen Van De Vijver "op basis van de intentieverklaringen een goed oog op" dat de minimale bezetting zal worden gehaald. Er zal "geen tot minimale" inzet van politieagenten zijn, verwacht ze. De instellingen evalueren de minimale dienstverlening in de loop van vrijdag en zullen waar nodig de diensten bijsturen.