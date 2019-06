Eerste cdH'er pleit voor opgeven oppositie en regering met Ecolo

22 juni 2019

Gewezen cdH-parlementslid Benoît Drèze vindt dat de Franstalige humanisten hun plan om voor de oppositie te kiezen moeten opbergen en in Wallonië in een meerderheid van drie met Ecolo moeten stappen. Dat zegt hij in la Dernière Heure. Drèze is daarmee de eerste cdH'er die de oppositiekuur van de Franstalige humanisten publiekelijk afwijst.