Eerste cdH'er pleit voor opgeven oppositie en in regering te stappen met Ecolo en derde partner jv

22 juni 2019

11u29

Bron: belga 0 Gewezen cdH-parlementslid Benoît Drèze vindt dat de Franstalige humanisten hun plan om voor de oppositie te kiezen moeten opbergen en in Wallonië in een meerderheid van drie met Ecolo moeten stappen. Dat zegt hij in la Dernière Heure. Drèze is daarmee de eerste cdH'er die de oppositiekuur van de Franstalige humanisten publiekelijk afwijst.

Drèze doet dat naar eigen zeggen wegens de evolutie van het standpunt van Ecolo. De Franstalige groenen hebben immers het licht op groen gezet voor onderhandelingen met de PS, maar die combinatie heeft geen meerderheid in het Waals parlement. Het is nog onduidelijk waar die regeringsvorming op zal uitdraaien, maar beide partijen mikken in elk geval publiek op een “zo progressief mogelijke” coalitie, ook al zou dat in een minderheidsregering zijn.

Drèze zegt dat heel wat partijmilitanten dezelfde mening zijn toegedaan. Hij maakte zijn standpunt kenbaar op de partijvergadering waarin beslist werd in de oppositie te stappen, maar werd naar eigen zeggen niet gevogld door partijvoorzitter Maxime Prévot. “Indien de cdH de kans heeft om in een meerderheid te zitten van drie met Ecolo, moet ze daar voor gaan", aldus de Luikenaar. Die derde partner zou de PS of de MR kunnen zijn, zolang er maar een “klimaatcoalitie" gevormd wordt, aldus Drèze nog.