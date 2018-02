Eerste carnavalsdag lokt 90.000 bezoekers naar Aalst, meer dan 100 verzorgingen door Rode Kruis RVL HA

12 februari 2018

11u13

Bron: Belga 3 In Aalst heeft de politie op de eerste dag van het carnaval zowat 90.000 bezoekers geteld. Dat meldt het stadsbestuur. De hulpposten van het Rode Kruis hebben tijdens de eerste feestnacht 107 verzorgingen uitgevoerd. Een persoon is aangehouden voor openbare dronkenschap. Een 300-tal verkeersovertredingen werd bestraft.

Gisteren trok de carnavalstoet door de straten van de ajuinstad, met op de eretribune prominenten als Alexander De Croo, gedeputeerde Jozef Dauwe en burgemeesters uit omliggende gemeenten. Ook schepen Ilse Uyttersprot was aanwezig, hoewel ze eerder had aangekondigd te moeten thuisblijven om medische redenen.

Tweeëntwintig mensen hadden overdag verzorging nodig in hulpposten van het Rode Kruis en in ziekenhuizen. Afgelopen nacht werden 107 verzorgingen uitgevoerd. Bij twee interventies ging het om minderjarigen die te veel alcohol hadden gedronken. De spoeddiensten van de Aalsterse ziekenhuizen hebben zich de voorbije nacht over 15 personen ontfermd, onder wie 3 minderjarigen die te veel hadden gedronken, meldt de politie van Aalst.

GAS-boetes

De politie is een paar keer moeten tussenkomen voor moeilijkheden tussen carnavalisten. Drie mensen werden bestuurlijk aangehouden. De WHISKY-ploegen van de lokale politie van Aalst, die tijdens carnaval moeten toezien op drankmisbruik bij minderjarigen, troffen afgelopen nacht 25 minderjarigen aan die in het bezit waren van alcohol.

Er werden gisteren een 230-tal GAS-boetes uitgeschreven voor parkeerinbreuken, 71 voertuigen zijn getakeld of er werd een uitrijvergoeding aangerekend. Dat gebeurde enkel waar de voertuigen de algemene veiligheid of de doorstroom van de stoet in het gedrang brachten.

Gisteren hield Aalst 25 professionele brandweermannen paraat, aangevuld door 17 vrijwilligers. Maar er werden geen carnaval-gerelateerde incidenten gemeld. Wel werd er vanochtend gezocht naar een drenkeling in de Dender, allicht gaat het om een carnavalist. Meteen werd een grootscheepse zoekactie opgezet. Inmiddels is een lichaam uit het water gehaald, maar het is nog niet duidelijk of het om de vermiste drenkeling gaat.

Maandagstoet

De carnavalsgroepen die gisteren in de stoet hebben geparadeerd, maken zich ondertussen klaar voor de maandagstoet, die op een verkort traject wordt gelopen. De groepen zijn niet meer gebonden aan de numerieke volgorde van hun volgnummer in de zondagsstoet. Om 14 uur staan de bezemdans van de Aalsterse Gilles en de ajuinworp op het programma op de Grote Markt.

Vandaag worden 207 politiemensen ingezet om de veiligheid te garanderen.