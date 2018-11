Eerste cannabisshop van Vlaanderen opent deuren en politie neemt meteen alles in beslag

09 november 2018

16u29

Bron: VTM Nieuws

In Gent is vandaag een legale cannabisshop in Vlaanderen geopend. De winkel was nog maar net open en de politie stond er al voor de deur om alles in beslag te nemen. Volgens de eigenaars is de weed legaal doordat er een laag percentage THC (tetrahydrocannabinol) inzit.