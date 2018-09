Eerste bus met transmigranten in Steenokkerzeel, ondanks negatief advies van vakbonden ADN HA

13 september 2018

17u16

Bron: Belga 5 Het nationaal administratief centrum voor transmigratie in het centrum 127 bis in Steenokkerzeel is geopend. Een eerste bus met transmigranten is er rond 16.30 uur aangekomen, zo werd vernomen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De bus zette een twintigtal in West-Vlaanderen aangetroffen transmigranten af.

Het centrum was maandag aangekondigd door Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), als onderdeel van een reeks maatregelen tegen transmigratie.

De federale politie zorgt in het centrum voor de administratieve afhandeling van de dossiers van de transmigranten. Ze nemen bijvoorbeeld vingerafdrukken en voeren opzoekingen uit in de databanken. De transmigranten kunnen er ook opgesloten worden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Negatief advies

Dankzij de centralisering worden lokale politiezones ontlast en kunnen de politiediensten gerichter informatie verzamelen over mogelijke smokkelnetwerken, zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon.

Het centrum werd geopend ondanks een negatief advies van de vakbonden, dat evenwel niet bindend is. Zij hadden tijdens een plaatsbezoek deze ochtend vastgesteld dat een en ander "verre van in orde" was, aldus Vincent Houssin (VSOA Politie) en Luc Breugelmans (ACOD Politie). Zij spreken van problemen rond brandveiligheid, onderlinge afspraken, onderbemanning,...

Veiligheid

Maar volgens het kabinet-Jambon is er geoordeeld dat het centrum de deuren wél kon openen, onder meer op basis van een goedkeuring door de brandweerdiensten en de gezondheidsinspectie. "Voor minister Jambon ligt de absolute focus op de veiligheid, ook die van de politiemensen en ook tijdens het transport", benadrukt zijn woordvoerder. "Maar als er verbeterpunten zijn, zullen we die zeker doorvoeren."