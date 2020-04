Eerste bufferopvangplaatsen in Wallonië eind deze week beschikbaar

14 april 2020

Bron: Belga

In Wallonië zullen einde deze week de eerste bufferplaatsen openen waar coronapatiënten opgevangen kunnen worden die niet (meer) in het ziekenhuis verzorgd moeten worden, maar ook niet bij hen thuis kunnen blijven, bijvoorbeeld omdat ze in een rusthuis of instelling wonen en daar andere mensen zouden kunnen besmetten.