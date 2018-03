Eerste Brusselse 'fablab' biedt openbare werkplek voor knutselaars en ondernemers kg

28 maart 2018

15u23

Bron: Belga 0 In Laken opende het eerste 'fablab' de deuren. Op de werkplaats worden 3D-printers, snijmachines, digitale freesmachines en een digitale borduurmachine tegen betaling voor het grote publiek ter beschikking gesteld. Zo moet het voor iedereen mogelijk worden om snel een idee om te zetten naar een tastbaar product.

Cityfab 1 is het eerste van een reeks fablabs in het Brusselse. De ruimte van 900 vierkante meter bevindt zich in de gebouwen van incubator Greenbizz, en mikt zowel op ondernemers, designers en professionele artiesten, als op studenten of amateurknutselaars.

"Het nieuwe fablab zal functioneren als een sportzaal", aldus fablab-manager Maïté Dupont. Gebruikers kunnen kiezen of ze 12 euro inkom per bezoek of een abonnement aangaan vanaf 50 euro per maand, waarna ze toegang krijgen tot de machines, maar ook tot advies.

Binnenkort worden nog twee bijkomende fablabs opgezet in Evere (op de site Da Vinci) en in Anderlecht (op de site van CityLine). Ze vergen voor de Brusselse regering een investering van twee miljoen euro.

Onrust bij private ondernemers

Het initiatief heeft voor wat ongerustheid gezorgd bij private ondernemers die al dergelijke computergestuurde machines ter beschikking stellen, geeft de topman van citydev.brussels, Benjamin Cadranel, toe. Maar over het algemeen zijn de sector en het verenigingsleven volgens hem erg enthousiast. De bedoeling is vooral om technologische innovatie beschikbaar te maken voor zo veel mogelijk mensen.

Het fablab in Laken werd woensdag ingehuldigd in aanwezigheid van Fadila Laanan, Brussels staatssecretaris van Wetenschappelijk Onderzoek, Philippe Close, burgemeester van de stad Brussel, en Mohamed Ouriaghli, schepen van Informatica. Het zal beheerd worden door Gial, de Brusselse stedelijke vzw voor informatica.