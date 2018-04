Eerste bloemetje neergezet waar Nick (15) dood werd aangetroffen in Grimbergen Redactie

10 april 2018

12u10

Een buurtbewoonster heeft vandaag een bloemetje neergezet op de plaats waar de 15-jarige Nick Ulser zondagavond dood werd aangetroffen. De jongen werd zondagavond gevonden op enkele honderden meters van zijn thuis, in Borght, een gehucht van Grimbergen. Wat hem overkomen is, is voorlopig onduidelijk. Het parket houdt alle pistes open.