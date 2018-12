Eerste betoging ‘gele hesjes’ in Brussel veroorzaakte voor meer dan 55.000 euro schade AW

17 december 2018

17u37

Bron: Belga 0 De eerste betoging van de 'gele hesjes', die op 30 november plaatsvond, heeft voor meer dan 55.000 euro aan schade veroorzaakt. Dat meldt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit.

Een vijfhonderdtal actievoerders zette vrijdag 30 november de boel op stelten tijdens de eerste betoging van 'gele hesjes' in het centrum van de stad. Vooral ter hoogte van Madou richtten de betogers heel wat schade aan, onder meer aan een werf van Brussel Mobiliteit. Daar werd niet alleen werfmateriaal vernield, maar ook wegsignalisatie en verkeerslichten. Ook ter hoogte van de Wetstraat en de Regentlaan moesten verschillende verkeerslichten en -borden eraan geloven.



"In totaal bedroeg de schade 55.000 euro", zegt de woordvoerster van Brussel Mobiliteit. "Wij hebben wel enkel de schade aan de gewestwegen berekend, de schade aan de lokale weginfrastructuur is voor rekening van de gemeenten. Brussel Mobiliteit heeft ook een klacht ingediend tegen onbekenden, uit principe. Al die schade moet immers hersteld worden." Bovendien werden bij die eerste betoging ook twee politiecombi’s in brand gestoken.



Voor de betogingen van 8 december en afgelopen weekend heeft Brussel Mobiliteit nog geen berekening van de schade. Die bedragen zouden wel een stuk lager liggen.