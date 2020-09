Exclusief voor abonnees

Eerste beslissing Vivaldi-coalitie: Wilmès gaat door tot 1 oktober

Fleur Mees

11 september 2020

03u59

Het lot van de regering-Wilmès is bezegeld. De zeven Vivaldi-partijen zijn gisteren overeengekomen dat ze twee weken langer mag blijven zitten. Op 1 oktober zal een nieuwe ploeg de fakkel overnemen - of dat is toch het plan.