Eerste Belgische Ronald McDonald Huis in 2019 open

15u55

Bron: Belga 0 Ronald McDonald-fonds Het passiefgebouw zal tien privékamers tellen voor maximaal vier personen. Op het terrein van de campus Jette van het Universitair Ziekenhuis Brussel is vandaag de eerste spadesteek gegeven voor het allereerste Belgische Ronald McDonald Huis. Ouders die het lange genezingsproces van hun zieke kindjes van dichtbij willen volgen, kunnen vanaf de lente van 2019 in het huis verblijven.

Het Ronald McDonald Huis, dat 1,8 miljoen euro kost, komt vlak naast het kinderziekenhuis van het UZ Brussel in Jette. Het passiefgebouw zal tien privékamers tellen voor maximaal vier personen, en voorts een gemeenschappelijke woonkamer, speelkamer, keuken en tuin. Grote glasramen en patio's moeten zorgen voor een open gevoel.





Natuurlijk moeten de dokters je genezen, maar de familie en vrienden rondom je helpen ook bij die genezing Sebbe Stevens

Ouders van kinderen die lange tijd in het ziekenhuis moeten liggen, bijvoorbeeld kinderen met kanker, kunnen in het huis logeren. "Wanneer een kind ziek is, moeten de ouders zich kunnen concentreren op hun kind en de genezing, en niet op de praktische beslommeringen van een ziekenhuisopname of het tijd verliezen in de files", stelt François Bouillon, voorzitter van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Ook de 25-jarige Sebbe Stevens, die op 11-jarige leeftijd 6 maanden behandeld werd voor leukemie, ziet de voordelen van zo'n nabije verblijfplaats. "Natuurlijk moeten de dokters je genezen, maar de familie en vrienden rondom je helpen ook bij die genezing."



De ouders zullen in het huis mogen verblijven voor 10 euro per kamer en per nacht, een bedrag dat is vastgelegd om wettelijke redenen.