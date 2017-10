Eerste Belgische jihadist voor de rechter om moord in Syrië: 30 jaar cel gevorderd 14u06

Bron: Belga 0 rv Het openbaar ministerie heeft voor het Antwerpse hof van beroep 30 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gevorderd voor Hakim E. (25) uit Vilvoorde, de eerste Belgische 'foreign fighter' die terecht staat voor een moord die hij in Syrië gepleegd zou hebben. Hij zou een gegijzelde sjiiet een kogel door het hoofd hebben gejaagd, omdat zijn familie het gevraagde losgeld niet kon betalen.

"Dit is geen klassiek moorddossier", erkende federaal magistraat Ann Fransen. "De naam van het slachtoffer is niet gekend en zijn lichaam zal wellicht nooit gevonden worden, tenzij misschien in een massagraf, maar dat betekent niet dat er geen bewijs is. We beschikken over tientallen afgeluisterde telefoongesprekken, waarvan de inhoud voor zich spreekt."

Hakim E. was lid van Sharia4Belgium en trok in oktober 2012 naar Syrië, waar hij zich bij Majlis Shura Al Mujahidin aansloot. Die terroristische groepering hield zich onder meer bezig met het gijzelen van 'ongelovigen' voor wie losgeld gevraagd werd.

Afgeluisterde gesprekken

Hakim E. vertelde in de afgeluisterde gesprekken aan zijn toenmalige vriendin Layla, dat de familie van een Armeense christen 30.000 euro had betaald, waarna hij werd vrijgelaten. Een sjiiet had minder geluk: hij werd op 14 januari 2013 geëxecuteerd. Hakim E. vertelde zijn vriendin enthousiast dat hij de trekker had overgehaald.

"Raad eens: vandaag heb ik iemand gedood. Hij aanbad de duivel en de clitoris. Zijn broer moest 70.000 euro betalen, maar hij had maar 30.000. Daarom heb ik hem een kogel in het hoofd geschoten, pang! Ik wilde het filmen, maar de camera stond verkeerd opgesteld."

"Stoerdoenerij"

Hakim E. raakte enkele maanden later zwaargewond bij een granaataanval. Hij keerde terug naar België en werd aangehouden. Aanvankelijk beweerde hij zich niets meer te kunnen herinneren. Daarna zei hij dat hij als hulpverlener gewerkt had in Syrië. Zijn verklaringen aan Layla deed hij als 'stoerdoenerij' af. Op 10 november 2014 ging hij tot bekentenissen over. Hakim E. verklaarde dat de 'emir' hem de opdracht had gegeven om de gijzelaar te doden. Hij schoot eerst mis. Met opzet, beweerde hij. Hij moest het van de emir afmaken en raakte de sjiiet in het hoofd, waarna de man neerviel en stierf. Hakim E. beschreef het uiterlijk van de emir en de sjiiet en tekende ook een plattegrond van de kamer waarin de executie gebeurde.

Verdediging: "Toerekeningsvatbaar"

De verdediging wil die bekentenis uit de debatten geweerd zien, omdat hij die zonder bijstand van een advocaat aflegde. "De verdediging besliste zélf om het verhoor te verlaten, omdat de vragen van de speurders 'suggestief' waren, terwijl hij gewoon geconfronteerd werd met de inhoud van de tapgesprekken", zei Ann Fransen. Dat Hakim E. geestesgestoord zou zijn en niet toerekeningsvatbaar veegde ze ook van tafel door te verwijzen naar de acht psychiatrische verslagen. "Het feit dat hij in staat is om geheugenverlies te veinzen en te beslissen wat hij wel en niet vertelt aan de speurders, toont aan dat hij in staat is om zijn daden te controleren."

De rechters in eerste aanleg waren alvast dezelfde mening toegedaan en hadden Hakim E. eerder dit jaar tot 28 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling veroordeeld.