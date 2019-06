Eerste Belgische geothermiebedrijf wil met tien centrales 400.000 huizen verwarmen HR

12 juni 2019

18u38

Bron: De Tijd 2 Soudal-oprichter Vic Swerts investeert samen met twee andere Kempense ondernemers 3,8 miljoen euro in Hita, een spin-off van de onderzoeksinstelling VITO. Volgens De Tijd wil Hita de komende tien jaar tien geothermiecentrales ontwikkelen, voor een totaal bedrag van 230 miljoen euro en de verwarming van 400.000 woningen.

Behalve Swerts gaat het om Jan Tormans van het gelijknamige ingenieursbedrijf en Paul Lauwers van de deuren- en ramenproducent Profel. Een eerste centrale zou over vijf jaar moeten draaien in de regio Turnhout.

De commercialisatie van diepe geothermie is volgens De Tijd een primeur voor België. Tot nu toe bestaat er naast het proefproject van VITO alleen een put die eigendom is van de stad Saint-Ghislain. Janssen Pharma bereidt ook een project voor in Beerse.

Aardgas

In de ons omringende landen staat het al veel verder: een deel van Parijs wordt al sinds de jaren 1950 verwarmd met aardwarmte en in Berlijn zijn 1,2 miljoen gezinnen op een warmtenet aangesloten. Nederland heeft de voorbije tien jaar ontwikkeld wat Hita de komende tien jaar wil klaarspelen.

Geothermie is in de eerste plaats een vervanger van verwarming met aardgas. Elektriciteitsopwekking kan ook, maar dan moet het water heet genoeg zijn (minstens 115 graden) om een turbine aan te drijven, klinkt het bij VITO.