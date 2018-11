Eerste bedrijventerrein zonder impact op het klimaat staat in Waregem IB

26 november 2018

04u48

Bron: Belga 3 In Waregem is een bedrijvenpark van bijna twee voetbalvelden groot op een CO 2 -neutrale wijze gebouwd. Het is het eerste industrieterrein van België dat zonder impact van koolstofdioxide op het klimaat is neergezet. Dat zeggen projectontwikkelaar ION en het adviesbureau CO2Logic vandaag.

Waregem Business Park beslaat bijna 11.600 vierkante meter. Met inspanningen op het vlak van materiaalkeuze en energieverbruik en steun aan klimaatprojecten om CO 2 -uitstoot te compenseren, kon het businesspark klimaatneutraal gebouwd worden. Zo werden klimaatvriendelijke bouwtechnieken als geothermie, klimaatplafonds, groendaken, regenwaterrecuperatie, extra zonwerend glas en ledverlichting gebruikt.

"Zelfs de uitlaatgassen van de vrachtwagens die de werf aan- en afreden zijn gecompenseerd door te investeren in een bijzonder klimaatproject in Oeganda", klinkt in de mededeling van ION en CO2Logic.

Voorbeeldproject

In totaal werd 16.579 ton CO 2 geneutraliseerd, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 1.550 Belgische gezinnen of ruim 99 miljoen kilometer rijden met de wagen.

ION roept op meer bouwprojecten in België op deze manier te bouwen. Dan kan volgens de projectontwikkelaar jaarlijks voor ongeveer 13 miljoen ton aan CO 2 -uitstoot vermeden worden. Weervrouw en klimaatexperte Jill Peeters en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) steunen deze oproep en zien de site in Waregem als een voorbeeldproject.